Продюсер заявил, что Валерий Меладзе «скользкий тип», который ради денег «готов на многое»

После выступления музыканта в московском клубе его менеджер Георгий Симонян сказал, будто артист никуда и не уезжал.

Продюсер Павел Рудченко в интервью Экспресс газете заявил, что Валерий Меладзе «переобулся» потому, что его доходы упали, а концертов стало в разы меньше.

«Он стал нежелателен. Сегодня проводится много патриотических мероприятий, куда Меладзе не вписывается со своими риторикой и постами. Потому, покумекав, певец оценил, как упали его доходы от выступлений на корпоративах и в Монако. Это капля в море по сравнению с тем, что раньше. Гастроли тоже слетели, а это главная часть доходов артистов», - подчеркнул Рудченко.

Он считает, что по этой причине таким артистам, как Валерий Меладзе, приходится менять идеологию и отношение к тому или этому событию, чтобы быть в контексте.

«Как и другие подобные знаменитости, Меладзе показал, что он, как скользкий тип, ради денег на многое готов. Защищать какие-либо ценности в России, думаю, он не будет. Певец не раз заявлял, что его родина - Грузия. А Россия - просто страна для заработка», - заключил продюсер.

Ранее Валерия Меладзе за выступление в Москве раскритиковал Сергей Соседов. Музыкальный критик считает, что артисты не должны высказываться на политические темы, у них одна задача - петь.