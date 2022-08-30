Настя Каменских рассказала, что ее мужа Потапа парализовало
35-летняя певица опровергла домыслы о своей беременности и сообщила, что муж не вернулся в Киев из Испании, потому что заболел.
35-летняя Настя Каменских отреагировала на подозрения о ее беременности, сообщает Космополитен.
Украинская поп-звезда полгода прожила в Испании и только во второй половине августа певица вернулась в Киев. Многие фанаты, увидев фигуру кумира, высказали предположение, что Настя ждет первенца и вернулась на Украину, чтобы здесь родить.
«Я уже 10 лет беременная, — сыронизировала Каменских. — Если на самом деле забеременею, то мне никто не поверит. Спасибо всем, кто желает мне стать мамой, но я не беременна!», - поделилась звезда.
Экс-наставница украинского шоу «Х-Фактор» прибыла в Киев без супруга Алексея Потапенко (Потапа). Рэпер остался в Испании. Настя написала, что муж заболел.
«У него парализована половина лица, — посетовала Настя. — Мы все сейчас без адаптации, и понятно, что большинство украинцев переживают либо посттравматический синдром, либо депрессию, либо панические атаки. У кого-то начинает сыпаться здоровье, нервная система не выдерживает».
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Лазарева ответила на обвинения её Соловьёвым в алкоголизме
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Новая волна пандемии: в России предлагают вернуть масочный режим и удаленку
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины