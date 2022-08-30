Премьер Польши опасается внутреннего взрыва в ЕС из-за ситуации в Украине
Премьер-министр Польша Матеуш Мурзавецкий допускает, что из-за ситуации в Украине может произойти раскол в Евросоюзе.
В интервью авторитетному французскому изданию La Figaro премьер-министр Польша Матеуш Моравецкий поделился мнением о том, что в настоящий момент в Евросоюзе появились одновременно сторонники мирного урегулирования конфликта на Украине любой ценой и те, кто желает однозначной победы Киева. Разногласия между этими группами может привести к "внутреннему" взрыву и расколу в ЕС.
"Угроза внутреннего взрыва существует. Очень важно поддерживать диалог, находить компромиссы и общий знаменатель", — заявил Моровецкий.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров обсуждались вопросы новых поставок оружия в Украину и визовые ограничения для россиян.
Опубликовано: Максим Алексеев
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