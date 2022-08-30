Песков прокомментировал слухи о поставках в Россию иранских БПЛА
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал оценку публикации The Washington Post о поставках в Россию беспилотников из Ирана.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал статью американского издания The Washington Post в которой сообщалось о поставках первой партии иранских ударных беспилотников в Россию.
"Это издание в последнее время публикует много вбросов", — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что The Washington Post со ссылкой на свои источники рассказал о том, что первая партия БПЛА из Ирана уже доставлена в Россию. Беспилотники планируют использовать в ходе спецоперации в Украине.
Опубликовано: Максим Алексеев
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