Песков прокомментировал слухи о поставках в Россию иранских БПЛА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал оценку публикации The Washington Post о поставках в Россию беспилотников из Ирана.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал статью американского издания The Washington Post в которой сообщалось о поставках первой партии иранских ударных беспилотников в Россию.

"Это издание в последнее время публикует много вбросов", — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что The Washington Post со ссылкой на свои источники рассказал о том, что первая партия БПЛА из Ирана уже доставлена в Россию. Беспилотники планируют использовать в ходе спецоперации в Украине.