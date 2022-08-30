Стало известно, почему внезапно отменили съемки нового шоу Андрея Малахова
Они были намечены на 30-31 августа в Москве, но поздно вечером 29 августа неожиданно все отменилось.
Съемки нового ток-шоу Андрея Малахова по плану должны были состояться в Москве 30 и 31 августа, но неожиданно поздно вечером 29 августа их отменили. Как выяснили корреспонденты КП, шоу не поставили в телесетку на неделю 5-11 сентября.
Чтобы эфиры не устарели, не потеряли своей актуальности, съемки выпуска решили перенести на вторую половину сентября, сообщает Рамблер.
Старт ток-шоу «Малахов» планировался еще на март, но ситуация в мире и стране изменилась, развлекательные программы стали уходить из телеэфиров. Новая программа Андрея Малахова планирует выйти в эфир уже в ином формате - с актуальными темами, проблемами простых людей, без участия «фриков» и «желтизны».
Тематика передачи будет более серьезной, планируется приглашать больше экспертов, поднимать живые темы, звать героев из регионов.Телеведущий недавно в Новосибирске записал телесюжет, где пообщался с необычной преподавательницей литературы и академического рисунка, бывшей участницей арт-группы «Синие носы».
Ранее Андрей Малахов опроверг в Telegram-канале новости об эмиграции в Прибалтику. В ответ на такое сообщение он ответил: "Не дождетесь".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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