Украинские фанаты Панина накинулись на него из-за возвращения в Россию
Поклонники актёра Алексея Панина из Украины были шокированы новостью о том, что звезда вернулся на родину.
Актер Алексей Панин поразил своих фолловеров сообщением в социальных сетях. Артист заявил, что "вернулся", спровоцировав слухи о том, что прибыл в Россию.
О "возвращении" Панин сообщил в личном блоге. В публикации есть фото, где "блудный сын" предстал со своей супругой.
Под снимком артист написал: "Я вернулся. С моей женой".
В комментариях под постом Панина украинцы не могут понять, что не поддерживающему действия российской власти актеру делать в стране. Как оказалось позже, фанаты просто не так поняли своего кумира.
Подпись "Я вернулся" - отсылка к новому фильму Панина. Также скандальный актёр продолжительное время был заблокирован в соцсетях. Так артист намекнул, что снова в публичном медиапространстве.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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