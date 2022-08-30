Украинские фанаты Панина накинулись на него из-за возвращения в Россию

Поклонники актёра Алексея Панина из Украины были шокированы новостью о том, что звезда вернулся на родину.

Актер Алексей Панин поразил своих фолловеров сообщением в социальных сетях. Артист заявил, что "вернулся", спровоцировав слухи о том, что прибыл в Россию.

О "возвращении" Панин сообщил в личном блоге. В публикации есть фото, где "блудный сын" предстал со своей супругой.

Под снимком артист написал: "Я вернулся. С моей женой".

В комментариях под постом Панина украинцы не могут понять, что не поддерживающему действия российской власти актеру делать в стране. Как оказалось позже, фанаты просто не так поняли своего кумира.

Подпись "Я вернулся" - отсылка к новому фильму Панина. Также скандальный актёр продолжительное время был заблокирован в соцсетях. Так артист намекнул, что снова в публичном медиапространстве.