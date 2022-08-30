Вашингтон готовит продажу оружия Тайваню на 1,1 миллиарда долларов

По словам чиновника, знакомого с этим вопросом, администрация Байдена готовится продать Тайваню ракеты и радиолокационную поддержку на сумму 1,1 миллиарда долларов, что станет крупнейшей подобной передачей почти за два года.

По словам чиновника, пакет будет включать в себя до 650 миллионов долларов на дальнейшую поддержку проданного ранее радара наблюдения, около 90 миллионов долларов на примерно 100 ракет класса "воздух-воздух" Sidewinder, а также около 60 дополнительных противокорабельных ракет Harpoon. Оба вида оружия ранее были проданы Тайваню.

Госдепартамент официально уведомил Конгресс о продаже поздно вечером в понедельник. Несмотря на то, что это не дает Тайваню никакого нового военного потенциала, этот шаг может вызвать протесты со стороны Пекина, который заявил, что продажа американского оружия Тайваню представляет угрозу его безопасности и является нарушением соглашений, установивших дипломатические отношения с Вашингтоном.