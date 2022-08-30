Министр здравоохранения Португалии подала в отставку

Министр здравоохранения Португалии подал в отставку во вторник, 30 августа, на фоне критики в адрес больничных служб, которые пострадали этим летом из-за нехватки персонала.

Больше всего проблема нехватки квалифицированных специалистов коснулась сферы неотложной помощи при родах.

Марта Темидо, получившая признание за свое управление кризисом в области здравоохранения, вызванным пандемией Covid-19, стала одним из самых популярных членов социалистической исполнительной власти премьер-министра Антонио Косты.