Министр здравоохранения Португалии подала в отставку
Министр здравоохранения Португалии подал в отставку во вторник, 30 августа, на фоне критики в адрес больничных служб, которые пострадали этим летом из-за нехватки персонала.
Больше всего проблема нехватки квалифицированных специалистов коснулась сферы неотложной помощи при родах.
Марта Темидо, получившая признание за свое управление кризисом в области здравоохранения, вызванным пандемией Covid-19, стала одним из самых популярных членов социалистической исполнительной власти премьер-министра Антонио Косты.
Опубликовано: Тарас Медведев
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