Миссия МАГАТЭ из 14 человек прибыла в Киев для следования на инспекцию ЗАЭС

Команда МАГАТЭ из 14 человек, прибыла в Киев, чтобы направиться на Запорожскую АЭС

В состав миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС вошли эксперты из Польши, Литвы, Сербии, Китая, Франции, Италии, Иордании, Мексики, Албании, Северной Македонии, в группе нет представителей Британии, США и России.

Возглавил миссию лично шеф агентства Рафаэль Гросси.

Российская сторона накануне отметила, что необходимо, чтобы миссия работала вне политики и беспристрастно сделал выводы из создавшейся вокруг ЗАЭС ситуации.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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