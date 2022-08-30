Миссия МАГАТЭ из 14 человек прибыла в Киев для следования на инспекцию ЗАЭС
Команда МАГАТЭ из 14 человек, прибыла в Киев, чтобы направиться на Запорожскую АЭС
В состав миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС вошли эксперты из Польши, Литвы, Сербии, Китая, Франции, Италии, Иордании, Мексики, Албании, Северной Македонии, в группе нет представителей Британии, США и России.
Возглавил миссию лично шеф агентства Рафаэль Гросси.
Российская сторона накануне отметила, что необходимо, чтобы миссия работала вне политики и беспристрастно сделал выводы из создавшейся вокруг ЗАЭС ситуации.
Опубликовано: Тарас Медведев
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