Кушанашвили раскрыл размер гонораров Кудрявцевой на телевидении

Журналист и ведущий Отар Кушанашвили назвал суммы, которые вручают Лере Кудрявцевой за появление её на ТВ.

Журналист Отар Кушанашвили поведал о том, сколько за 1 съемочный день "имеет" ведущая телевидения Лера Кудрявцева. Оказалось, гонорары известной блондинки достигают нескольких десятков миллионов российских рублей.

Кушанашвили стал участником шоу "Секрет на миллион" на канале НТВ. В рамках своего авторского шоу "Каково?" ведущий поведал о том, как работает и сколько получает его коллега Лера Кудрявцева.

Журналист сообщил: "Я успел спросить у Леры, как у нее дела. Она сказала, что спина болит. Какая-то у нее вечная хворь. Она болеет 364 дня в году. Она один день снимается. Получает 70 миллионов рублей за съемочный день. И потом идет дальше болеть".

Кушанашвили добавил, что и не думал обижать Кудрявцеву, так как всегда симпатизировал своей коллеге.