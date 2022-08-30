Больше белка и движения: какие меры помогут мужчинам укрепить мышцы после 40 лет

Чтобы сохранить хорошую физическую форму в пожилом возрасте, нужно правильно питаться и получать физическую нагрузку.

Если не предпринимать меры, то мужчина уже к 45 годам может потерять около трети мышечной массы (по сравнению с 30-летним возрастом).

Что делать, чтобы не дать телу одряхлеть? Позаботиться об этом нужно как можно раньше - начиная с 30 лет .

Ученые утверждают, что очень важны физические упражнения: гимнастика, велосипед, активная ходьба – всё это очень полезно для здоровья людей после 40 лет. Но, кроме упражнений, надо также пересмотреть рацион.

В частности, нужно следить, чтобы в рационе было в достатке белка. Например, можно включить в меню соевый протеин, который содержит нужные аминокислоты.

Сочетание регулярных прогулок, занятий спортом с правильным питанием позволят предотвратить атрофию мышц и сохранять молодость тела максимально долго.