ООН срочно выделила 160 миллионов долларов на помощь Пакистану

Во вторник Организация Объединенных Наций выступила с экстренным призывом о выделении 160 миллионов долларов, чтобы помочь Пакистану справиться с катастрофическими наводнениями.

В результате погибло более 1100 человек, были уничтожены инфраструктура и посевы, а также пострадали 33 миллиона человек.

По предварительным оценкам, ущерб от наводнений составляет более 10 миллиардов долларов, заявило правительство, добавив, что мир обязан помочь южноазиатской стране справиться с последствиями антропогенного изменения климата.

"Пакистан утопает в страданиях", - заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в видеообращении, посвященном запуску призыва в Исламабаде и Женеве.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

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