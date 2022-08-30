ООН срочно выделила 160 миллионов долларов на помощь Пакистану
Во вторник Организация Объединенных Наций выступила с экстренным призывом о выделении 160 миллионов долларов, чтобы помочь Пакистану справиться с катастрофическими наводнениями.
В результате погибло более 1100 человек, были уничтожены инфраструктура и посевы, а также пострадали 33 миллиона человек.
По предварительным оценкам, ущерб от наводнений составляет более 10 миллиардов долларов, заявило правительство, добавив, что мир обязан помочь южноазиатской стране справиться с последствиями антропогенного изменения климата.
"Пакистан утопает в страданиях", - заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в видеообращении, посвященном запуску призыва в Исламабаде и Женеве.
Опубликовано: Силивончик Алина
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