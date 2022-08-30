Новая волна пандемии: в России предлагают вернуть масочный режим и удаленку
Очередной всплеск коронавируса озадачил медиков и ученых, некоторые специалисты настаивают на жестких ограничениях.
Коронавирус наступает, и осенью ситуация может усложниться. Чтобы остановить распространение инфекции, можно вернуть удаленку.
Как сообщает Экспресс газета, такое мнение высказал Александр Бутенко, начальник отдела НИЦ эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи. По словам специалиста, такая мера себя хорошо зарекомендовала.
«Способ дистанционной работы, вместе с другими методами, применявшимися для снижения заболеваемости, оказался полезным. Потому что он делает более редкими контакты между людьми. И, как следствие, - снижает риск заражения людей, контактирующих на работе, в офисах, учебных учреждениях», — рассказал он.
По словам Бутенко, есть и иные ограничительные меры, которые также целесообразно вернуть. Как, к примеру, масочный режим в общественных местах.
Ранее тревожный прогноз возвращения коронавируса озвучил Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи. Он уточнил, что в России в сутки количество заболевших может достигнуть 50 тысяч человек.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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