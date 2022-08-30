Более 1200 украинских военнослужащих погибли при попытке контрнаступления на юге Украины
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о потерях ВСУ в результате провального контрнаступления на Николаево-Криворожском и других направлениях.
30 августа официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в результате попытки проведения контрнаступления ВСУ на южных территория Украины, начатой по личному приказу Владимира Зеленского, потери украинской стороны составили более 1200 единиц личного состава.
Генерал-лейтенант Конашенков также сообщил, что солдаты российской армии, отразив контратаку на Николаево-Криворожском и других направлениях, уничтожили не только значительное количество украинских бойцов, но 46 танков, 83 боевые машины и 8 вооружённых пикапов ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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