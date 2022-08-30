Збруев сообщил об изменениях в театре Ленком в связи с кадровыми перестановками
Актёр Александр Збруев поделился соображениями по поводу изменений в московском театре "Ленком" в связи с перестановкой кадров.
Александр Збруев сообщил о переменах в столичном театре "Ленком" в интервью изданию "Комсомольская правда".
Актёр напомнил, что на должность главного режиссера Алексея Франдетти назначили в конце прошлого театрального сезона. Многие артисты ушли в отпуск, не зная, что их ожидает после возвращения.
Збруев пустился в воспоминания, напомнив, что, когда в театре появился режиссер Марк Захаров, артисты тоже не знали, каких ждать сюрпризов.
Збруев не думает, что и с приходом Франдетти станет хуже.
Артист высказался: "К чему они приведут, пока не знаю. Когда начнется сезон, тогда и будет понятно, что к чему".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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