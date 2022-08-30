Збруев сообщил об изменениях в театре Ленком в связи с кадровыми перестановками

Актёр Александр Збруев поделился соображениями по поводу изменений в московском театре "Ленком" в связи с перестановкой кадров.

Александр Збруев сообщил о переменах в столичном театре "Ленком" в интервью изданию "Комсомольская правда".

Актёр напомнил, что на должность главного режиссера Алексея Франдетти назначили в конце прошлого театрального сезона. Многие артисты ушли в отпуск, не зная, что их ожидает после возвращения.

Збруев пустился в воспоминания, напомнив, что, когда в театре появился режиссер Марк Захаров, артисты тоже не знали, каких ждать сюрпризов.

Збруев не думает, что и с приходом Франдетти станет хуже.

Артист высказался: "К чему они приведут, пока не знаю. Когда начнется сезон, тогда и будет понятно, что к чему".