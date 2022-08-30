США разрабатывают новую энергетическую программу возобновляемых источников энергии
Исследование показывает, что солнечные и ветровые проекты увеличатся в размерах и обеспечат основную часть общего объема поставок электроэнергии в США к концу десятилетия.
Возобновляемая энергетика переживает беспрецедентный бум в США после принятия первого в истории законопроекта об изменении климата, при этом ожидается, что к концу десятилетия мощность солнечных и ветровых проектов удвоится и обеспечит основную часть общего объема поставок электроэнергии в США, показал новый анализ.
Эксперты прогнозируют, что принятие законодательства, известного как Закон о снижении инфляции (IRA), поможет продвинуть США на передовые позиции в области экологически чистой энергетики, помогая им конкурировать с Китаем в производстве и установке солнечных панелей, ветряных турбин, аккумуляторов и новых технологий с нулевым выбросом углерода.
Опубликовано: Силивончик Алина
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