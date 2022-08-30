Лукашенко потребовал распускать партии, которые не поддерживают курс правительс
Александр Лукашенко высказался относительно строительства партий в белорусском государстве.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провел совещание по вопросам партийного строительства в стране.
Лукашенко отметил, что он партий требуется следовать курсу, который был избран Всебелорусским народным собранием.
В противном же случае, отметил Лукашенко, партии подлежат ликвидации.
"Партии в Белоруссии должны иметь партнерские отношения с властью и следовать курсу Всебелорусского собрания, иначе будут ликвидированы", - заявил белорусский президент.
Опубликовано: Николай Скира
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