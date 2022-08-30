Лукашенко потребовал распускать партии, которые не поддерживают курс правительс

Александр Лукашенко высказался относительно строительства партий в белорусском государстве.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провел совещание по вопросам партийного строительства в стране.

Лукашенко отметил, что он партий требуется следовать курсу, который был избран Всебелорусским народным собранием.

В противном же случае, отметил Лукашенко, партии подлежат ликвидации.

"Партии в Белоруссии должны иметь партнерские отношения с властью и следовать курсу Всебелорусского собрания, иначе будут ликвидированы", - заявил белорусский президент.