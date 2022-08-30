Легкоатлетка Кристина Тимановская стала полькой и выступает под польским флагом

Нашумевшая история Кристины Тимановской на Олимпиаде 2021 завершилась ее бегством из Токио в Польшу и сменой гражданства.

«Это были мои первые официальные соревнования, в которых я принимала участие не как белоруска, а как полька», — написала Тимановская.

Напомним, что в Токио у Тимановскую произошел конфликт с руководством сборной и ее пытались отправить в Беларусь.

Легкоатлетку пытались насильно вывезти из Токио, затем она попросила политическое убежище в Европе и получила польскую гуманитарную визу.