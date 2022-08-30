Президент Тайваня: сдержанность не значит, что не будет противодействия Китаю

Чем больше Китай провоцирует, тем спокойнее должен быть Тайвань, но сдержанность не означает, что в случае необходимости нельзя принять "решительные контрмеры", заявил президент Цай Ингвэнь

Китай, который претендует на Тайвань как на свою территорию, несмотря на решительные возражения правительства в Тайбэе, провел военные учения вокруг острова в этом месяце после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Посетив крупную военно-воздушную базу на островах Пэнху в Тайваньском проливе, Цай похвалил вооруженные силы за их неустанные усилия по защите Тайваня и осудил Пекин за его учения и запугивание.

"Я хочу сказать всем, что чем больше враг провоцирует, тем спокойнее мы должны быть", - сказал Цай морским офицерам.

"Мы не будем провоцировать споры и будем проявлять сдержанность, но это не значит, что мы не будем сопротивляться", - добавила она.