Президент Тайваня: сдержанность не значит, что не будет противодействия Китаю
Чем больше Китай провоцирует, тем спокойнее должен быть Тайвань, но сдержанность не означает, что в случае необходимости нельзя принять "решительные контрмеры", заявил президент Цай Ингвэнь
Китай, который претендует на Тайвань как на свою территорию, несмотря на решительные возражения правительства в Тайбэе, провел военные учения вокруг острова в этом месяце после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Посетив крупную военно-воздушную базу на островах Пэнху в Тайваньском проливе, Цай похвалил вооруженные силы за их неустанные усилия по защите Тайваня и осудил Пекин за его учения и запугивание.
"Я хочу сказать всем, что чем больше враг провоцирует, тем спокойнее мы должны быть", - сказал Цай морским офицерам.
"Мы не будем провоцировать споры и будем проявлять сдержанность, но это не значит, что мы не будем сопротивляться", - добавила она.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Tagesschau: в семи компаниях Германии идут обыски по подозрению в сотрудничестве с Россией
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Ватикан впервые называет Россию агрессором в войне
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины