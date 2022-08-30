Песков опроверг слухи о поставках иранских беспилотников в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The Washington Post о поставках иранских беспилотников в Россию.
30 августа пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в пресс-релизе заявил, что опубликованная в американской газете «Вашингтон пост» о якобы поставках иранских беспилотных летательных аппаратов в Россию является информационным вбросом.
Песков отметил, что дипломатические отношения между Тегераном и Москвой как и прежде «развиваются динамично» и будут продолжать совершенствоваться, что не может служить доказательством закупок РФ у Ирана БПЛА для применения их на Украине в ходе спецоперации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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