NI:1 погибший, 8 случаев сексуального насилия, сотни арестованных во время лондонского карнавала в Ноттинг-Хилле
Лондонский карнавал в Ноттинг-Хилле обернулся смертельным исходом в понедельник, когда 21-летний мужчина получил ножевое ранение после того, как во время ежегодного Карибского фестиваля было произведено более 200 арестов.
Этот праздничный фестиваль, который проходил с 27 по 29 августа, считается одним из самых желаемых праздников в году и привлекает всех жителей столицы Англии. В программе мероприятия обычно включена живая музыка, выступления и развлечения.
Однако в этом году не обошлось без жертв и сексуальных домогательств. Люди словно сговорившись превратили праздник в бунт.
По итогу было взято под арест более 209 человек, 8 за сексуальные домогательства, 36 за хранение наркотиков, 33 за хранение оружия и 27 нарушений общественного порядка,
Опубликовано: Силивончик Алина
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