Китай назначил Ключевой съезд Коммунистической партии на середину октября

16 октября в Пекине откроется съезд Коммунистической партии, который должен назначить Си Цзиньпина высшим лидером Китая еще на пять лет, объявили официальные лица во вторник.

Дата начала 20—го съезда партии — ключевого события в политическом жизненном цикле Китая - была объявлена после того, как Политбюро, совет из 25 высокопоставленных чиновников, определился с планами проведения мероприятия.

Такие конгрессы представляют собой тщательно продуманные ритуалы, проводимые каждые пять лет и собирающие около 2300 делегатов, которые редко, если вообще когда-либо, выражают несогласие.

Этот отчет покажет общее направление политики Китая и его следующий состав руководства в период замедления экономического роста внутри страны и усиления напряженности за рубежом, особенно в отношениях с Соединенными Штатами.