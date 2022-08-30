Индиец Гаутам Адани стал третьим самым богатым человеком в мире
Миллиардер удвоил свое состояние до 137,4 млрд долларов в прошлом году и вошел в тройку после Илона Маска и Джеффа Безоса.
Индекс Bloomberg ставит индийского промышленника сразу после американцев Илона Маска и Джеффа Безоса. Это первый случай, когда азиат попал в тройку лидеров рейтинга.
Индийский промышленник Гаутам Адани во вторник стал третьим самым богатым человеком в мире, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.
Он удвоил свое состояние до 137,4 млрд долларов в прошлом году поднявшись на 20 позиций в индексе.
60-летний Гаутам Адани заработал состояние на портах и торговле сырьевыми товарами и сейчас управляет третьим по величине конгломератом в Индии, интересы которого варьируются от добычи угля и пищевых масел до аэропортов и средств массовой информации.
Цена группы Adani Enterprises, в которой миллиардер владеет 75%, выросла более чем на 2400% с марта 2020 года и удвоилась за последние шесть месяцев.
Рост стоимости акций других компаний группы, таких как Adani Transmission, Adani Power, Adani Ports и Adani Green Energy, позволил Гаутаму Адани превзойти состояние его коллеги-миллиардера Мукеша Амбани.
Опубликовано: Тарас Медведев
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