Индиец Гаутам Адани стал третьим самым богатым человеком в мире

Миллиардер удвоил свое состояние до 137,4 млрд долларов в прошлом году и вошел в тройку после Илона Маска и Джеффа Безоса.

Индекс Bloomberg ставит индийского промышленника сразу после американцев Илона Маска и Джеффа Безоса. Это первый случай, когда азиат попал в тройку лидеров рейтинга.

Индийский промышленник Гаутам Адани во вторник стал третьим самым богатым человеком в мире, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Он удвоил свое состояние до 137,4 млрд долларов в прошлом году поднявшись на 20 позиций в индексе.

60-летний Гаутам Адани заработал состояние на портах и торговле сырьевыми товарами и сейчас управляет третьим по величине конгломератом в Индии, интересы которого варьируются от добычи угля и пищевых масел до аэропортов и средств массовой информации.

Цена группы Adani Enterprises, в которой миллиардер владеет 75%, выросла более чем на 2400% с марта 2020 года и удвоилась за последние шесть месяцев.

Рост стоимости акций других компаний группы, таких как Adani Transmission, Adani Power, Adani Ports и Adani Green Energy, позволил Гаутаму Адани превзойти состояние его коллеги-миллиардера Мукеша Амбани.