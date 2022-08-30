Валерия Меладзе включили в стоп-лист частных вечеринок в России

Певец при этом снизил планку требований по своим гонорарам и выступает тайно, без афиш.

57-летний Валерий Меладзе вернулся в Россию и впервые за полгода дал концерт в моковском клубе «Радуга». Примечательно, что организаторы «Фестика-2022» не включили Меладзе в список заявленных музыкантов, чтобы не рисковать.

Как сообщает Космополитен, Валерий Шотаевич попал в блэк-лист организаторов вечеринок для высокопоставленных чиновников. Валерий Меладзе тем временем заметно снизил свои требования по гонорару и упростил свой райдер.

Певец готов выступать за сумму до 4,5 миллиона рублей, уточняет издание. Менеджер артиста Георгий Симонян не скрывает, что артист вынужден тайно выступать в России.

«Меладзе - в списке запрещенных артистов. Были случаи, когда нам давали в Питере предоплату, а потом заказчик звонил и извинялся. Он хотел, чтобы перед гостями выступил Меладзе, но не мог это осуществить. Среди гостей был кто-то из высокопоставленных, и тоже хотел Меладзе. Но при этом мы выступали на стадионе в Екатеринбурге, на заказнике. Такая ситуация», — посетовал Симонян.

Валерий Меладзе в черный список попал полгода назад – после публикации видео, в котором призвал прекратить проведение спецоперации. После этого Валерий Шотаевич приостановил гастрольную деятельность.

Музыкант даже заявлял, что уйдет из шоу-бизнеса, однако успешный концерт в Монако дал ему надежду на продолжение сценической карьеры. Накануне Георгий Симонян заявил, будто исполнитель "пошутил", а на самом деле из России не уезжал.