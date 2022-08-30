Ватикан разъясняет позицию Папы Римского по Украине

Во вторник, 30 августа, Ватикан разъяснил позицию Папы Франциска по Украине после заявления о гибели дочери российского идеолога, которое вызвало раздражение украинской дипломатии.

«Слова Святого Отца на эту драматическую тему следует читать как голос, который возвышается в защиту человеческой жизни и связанных с ней ценностей, а не как политическую позицию», — говорится в пресс-релизе Святого Престола.

В среду на еженедельной общей аудиенции верховный понтифик упомянул, погибшую из-за взрыва бомбы под сиденьем ее автомобиля в Москве, имея в виду Дарью Дугину, 29-летнего политолога и дочь философа-ультранационалиста, погибшую в результате взрыва автомобиля, за рулем которого она находилась.

Это заявление сильно обозлило украинские власти, в том числе посла при Святом Престоле Андрея Юраха, который назвал речь Папы «разочаровывающей» и заявил, что «мы не можем говорить в одних и тех же терминах агрессор и жертва».

На следующий день Апостольский нунций (посол Святого Престола) в Украине был отозван Министерством иностранных дел в Киев.

«Что касается войны на Украине, то вмешательства Святейшего Отца ясны и недвусмысленны в осуждении ее как морально несправедливой, неприемлемой, варварской, бессмысленной, отвратительной и кощунственной», — говорится в заявлении.