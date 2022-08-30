Польша удвоит военные расходы из-за бушующей войны на Украине
Польша более чем удвоит военные расходы в следующем году, до целых 138 миллиардов злотых (29 миллиардов долларов), в попытке укрепить свою обороноспособность перед лицом войны в соседней Украине.
Ожидается, что расходы на армию вырастут до 98 миллиардов злотых с 58 миллиардов злотых в этом году, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве во вторник.
Кроме того, добавил он, правительство планирует потратить до 40 миллиардов злотых на закупку оружия за рубежом.
“У нас есть возможность значительно укрепить нашу армию и набрать новых солдат”, - заявил Моравецкий журналистам, сославшись на обеспокоенность польских граждан войной на Украине. По словам премьер-министра, правительство планирует добавить более 20 000 новых солдат в 2023 году.
Польша, член возглавляемого США альянса НАТО с 1999 года, обязалась увеличить военные расходы до 3% от объема экономического производства в следующем году. Она активно закупает оружие, и только на прошлой неделе подписала сделку на сумму 5,8 миллиарда долларов на покупку танков и артиллерии в Южной Корее.
Опубликовано: Силивончик Алина
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