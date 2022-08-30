Съемки нового шоу Андрея Малахова перенесли на неопределенный срок

Съемки нового ТВ-шоу популярного ведущего Малахова пришлось отложить по ряду причин.

Отмечается, что в конце августа должна была начаться работа над новым теле-шоу Малахова, которое выходит в завершении «Прямого эфира» на «Россия-1».

Малахов выступает не только ведущим, но и продюсером нового шоу, но пока сохраняет интригу, заявив лишь, что оно будет посвящено злободневным темам.

Пока же в первую неделю сентября в сетку вещания новая программа не попала, возможно возникли технические проблемы.