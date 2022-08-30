Теневая экономика: Украинские подразделения торгуют танками и артиллерией

Серия текстовых сообщений, отправленных через приложение для обмена сообщениями Telegram и рассмотренных New York Times, является лишь одним примером типа оборудования, которое неофициально переходит из рук в руки.

Запросы командира были скромными: транспортный грузовик и пара снайперских винтовок в обмен на русский трофейный танк. Но Змей сказал своему клиенту: “Это слишком мало вещей для танка, запишите, что еще вам нужно”. Командир ответил, что у него много танков и он хочет получить только то, что было запрошено.

Из более чем полудюжины солдат, опрошенных для этой статьи, большинство сказали, что эта подпольная экономика была вызвана необходимостью выжить. Иногда, по их словам, это означало обход неуклюжей бюрократии.