Кормухина раскритиковала песню Резника о спецоперации
Изначально исполнять патриотическую композицию хотели доверить Ольге Кормухиной, но та отказалась, вспылив при этом.
Исполнительница Ольга Кормухина нелестно высказалась о песне Ильи Резника, посвященной спецоперации в Украине.
Сначала композицию предложили исполнить Кормухиной, но та лишь вспылила на поэта-песенника, отказавшись принимать участие в записи.
Певица, обратившись к Резнику, заявила: "Илья, ты вспомнил, что, кроме [Аллы] Пугачевой, есть еще и другие певицы?"
Артистка все же послушала композицию, но осталась недовольна. Она окрестила произведение Резника "быдляческим" и "смахивающим на шансон". Портал PROZVEZD пишет об этом.
Позже Резник доверил своё творение Азизе. Песня в исполнении артистки уже выпущена, а все желающие прослушали её.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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