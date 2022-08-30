Кормухина раскритиковала песню Резника о спецоперации

Изначально исполнять патриотическую композицию хотели доверить Ольге Кормухиной, но та отказалась, вспылив при этом.

Исполнительница Ольга Кормухина нелестно высказалась о песне Ильи Резника, посвященной спецоперации в Украине.

Сначала композицию предложили исполнить Кормухиной, но та лишь вспылила на поэта-песенника, отказавшись принимать участие в записи.

Певица, обратившись к Резнику, заявила: "Илья, ты вспомнил, что, кроме [Аллы] Пугачевой, есть еще и другие певицы?"

Артистка все же послушала композицию, но осталась недовольна. Она окрестила произведение Резника "быдляческим" и "смахивающим на шансон". Портал PROZVEZD пишет об этом.

Позже Резник доверил своё творение Азизе. Песня в исполнении артистки уже выпущена, а все желающие прослушали её.