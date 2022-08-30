Ученые рассказали какие изменения климата убивают шмелей

Ранний приход весны во многих частях мира негативно сказывается на выживаемости шмелей, согласно новому исследованию, в котором говорится, что сельскохозяйственные культуры и другие растения, опыляемые пчелами, также могут пострадать.

Ученые, в том числе из Оттавского университета в Канаде, указывают на тенденцию более раннего наступления весны и цветения во многих частях США и Канады, включая весенние растения, дикорастущие растения и деревья, вызванную изменением климата.

Исследование показало, что пчелы соответственно не меняют время своей активности в начале года.

По словам исследователей, изменение климата в значительной степени объясняет различия в сроках весеннего появления у 15 из 21 вида шмелей.

Они предупредили, что это ставит под угрозу способность пчел находить источники пищи и может привести к их голодной смерти.