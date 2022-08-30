Ученые рассказали какие изменения климата убивают шмелей
Ранний приход весны во многих частях мира негативно сказывается на выживаемости шмелей, согласно новому исследованию, в котором говорится, что сельскохозяйственные культуры и другие растения, опыляемые пчелами, также могут пострадать.
Ученые, в том числе из Оттавского университета в Канаде, указывают на тенденцию более раннего наступления весны и цветения во многих частях США и Канады, включая весенние растения, дикорастущие растения и деревья, вызванную изменением климата.
Исследование показало, что пчелы соответственно не меняют время своей активности в начале года.
По словам исследователей, изменение климата в значительной степени объясняет различия в сроках весеннего появления у 15 из 21 вида шмелей.
Они предупредили, что это ставит под угрозу способность пчел находить источники пищи и может привести к их голодной смерти.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Tagesschau: в семи компаниях Германии идут обыски по подозрению в сотрудничестве с Россией
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Ватикан впервые называет Россию агрессором в войне
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины