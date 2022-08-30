Ватикан впервые называет Россию агрессором в войне

Ватикан во вторник впервые заявил, что Россия была агрессором в войне на Украине, резко осудив вторжение Москвы после того, как предыдущие комментарии Папы Франциска вызвали критику со стороны Киева.

“Что касается крупномасштабной войны на Украине, инициированной Российской Федерацией, вмешательство Святого Отца Папы Франциска ясно и недвусмысленно осуждает ее как морально несправедливую, неприемлемую, варварскую, бессмысленную, отвратительную и кощунственную”, - говорится в заявлении Ватикана, опубликованном во вторник.

После вторжения России в феврале критики заявили, что Франциск рискнул своим моральным авторитетом, отказавшись критиковать президента Владимира Путина по имени, поддерживая давнюю политику Ватикана не выбирать чью-либо сторону в конфликте, чтобы лучше сохранить шансы церкви играть конструктивную роль в потенциальных мирных переговорах.

