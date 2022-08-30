Армия России уничтожила свыше ста боевиков украинского батальона «Кракен»
Российские военнослужащие уничтожили более ста боевиков националистического батальона «Кракен» и иностранных наемников на территории ДНР.
Министерство обороны Российской Федерации в очередной сводке сообщило, что в районе села Константиновка в ДНР, были нанесены сосредоточенные огневые удары, в результате которых украинская армия понесла значительные потери.
"В районе села Константиновки в результате активных действий подразделений российской армии и сосредоточенных огневых ударов по пунктам дислокации националистического батальона "Кракен" и наемников из формирования "Иностранный легион", украинская армия потеряла более ста человек. ", — сообщается в сводке.
В военном ведомстве также сообщается об уничтожении семи единиц бронированной техники ВСУ.
Опубликовано: Максим Алексеев
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