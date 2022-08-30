ЕС разрабатывает план по снижению цен на электроэнергию

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала “экстренное вмешательство” в ситуацию на рынках электроэнергии блока, но дипломаты говорят, что на обдумывание и реализацию любых значительных шагов уйдут недели.

По словам дипломатов, исполнительный орган ЕС все еще находится в процессе разработки различных вариантов того, как блок мог бы попытаться снизить цену на электроэнергию, которая примерно в 10 раз выше, чем год назад.

Когда европейские министры энергетики соберутся в Брюсселе 9 сентября на внеочередную встречу, они будут стремиться достичь политического соглашения о том, как должен действовать блок, оставив детали регулирования на потом. Еще одна важная подсказка может появиться, когда фон дер Ляйен выступит со своей ежегодной речью о положении в союзе 14 сентября.