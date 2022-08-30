В ФРГ пьяный гость засорил унитаз в отеле и теперь должен 150 000 евро

Пьяный отдыхающий засорил туалет в отеле в Бамберге, нанеся ущерб примерно на 150 000 евро.

Как сообщил во вторник представитель полиции, вода распространилась из комнаты 47-летнего мужчины и повредила два этажа.

Полиция прибыла в отель в понедельник вечером и обнаружила пьяного мужчину в его номере.

Чем был забит унитаз, и почему вытекало так много воды, полиция не прокомментировала. Следователи предполагают халатность.