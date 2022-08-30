Пакистану грозит полное потопление из-за новых наводнениях

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что Пакистан сталкивается с “муссонами на стероидах”, поскольку правительство выпустило новые предупреждения о наводнениях на ближайшие 24 часа.

Проливные дожди в течение двух месяцев вызвали сильнейшее наводнение более чем за десять лет и повредили более 1 миллиона домов.

Гутерриш заявил во вторник, что Южная Азия стала очагом климатического кризиса и что катастрофическое наводнение в Пакистане, в результате которого десятки миллионов людей нуждались в помощи, стало предупреждением для каждой нации о разрушениях, вызванных антропогенным глобальным потеплением.

В Пакистане, провинциях Белуджистан и Синд выпало более чем в четыре раза больше осадков, чем в среднем за последние три десятилетия.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

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