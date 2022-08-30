Германия разорвала соглашение о визовом режиме с Россией

Правительство Германии решило усложнить процесс получения виз для граждан России.

Германия в одностороннем порядке приостановила договор об облегчении визового режима с Российской Федерацией.

Теперь получить шентгенскую визу через посольство Германии для граждан России будет стоить дороже, а делать визы будут дольше.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале российского информационного агентства РБК.

"Германия приостанавливает соглашение об облегчении визового режима с Россией", - передает РБК.

Отметим, что некоторые страны Европы уже вовсе перестали выдавать визы гражданам России.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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