Германия разорвала соглашение о визовом режиме с Россией
Правительство Германии решило усложнить процесс получения виз для граждан России.
Германия в одностороннем порядке приостановила договор об облегчении визового режима с Российской Федерацией.
Теперь получить шентгенскую визу через посольство Германии для граждан России будет стоить дороже, а делать визы будут дольше.
Об этом сообщается в официальном телеграм-канале российского информационного агентства РБК.
"Германия приостанавливает соглашение об облегчении визового режима с Россией", - передает РБК.
Отметим, что некоторые страны Европы уже вовсе перестали выдавать визы гражданам России.
Опубликовано: Николай Скира
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