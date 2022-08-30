Агата Муцениеце после развода описала семейную жизнь с Павлом Прилучным
Для поклонников разрыв «Мажора» и Агаты стал настоящей трагедией, все надеялись, что пара воссоединится, но этого не произошло, и, как оказалось, были причины.
Многих интересовало мнение Агаты о жизни бывшего возлюбленного. Ведь намеки актрисы на то, что ее распавшийся брак с Прилучным был не «сладким», очевидны.
«Если бы я искала себе в дальнейшем какого-то, в этих отношениях в приоритете у меня была бы честность. Меня не устраивает красивая картинка в соцсетях, которая потом оборачивается адом», — высказалась Агата.
Как бы то ни было, но Павел Прилучный уже нашел замену и недавно обвенчался с Зепюр Брутян, пишет издание CT News.
Опубликовано: Тарас Медведев
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