Агата Муцениеце после развода описала семейную жизнь с Павлом Прилучным

Для поклонников разрыв «Мажора» и Агаты стал настоящей трагедией, все надеялись, что пара воссоединится, но этого не произошло, и, как оказалось, были причины.

Многих интересовало мнение Агаты о жизни бывшего возлюбленного. Ведь намеки актрисы на то, что ее распавшийся брак с Прилучным был не «сладким», очевидны.

«Если бы я искала себе в дальнейшем какого-то, в этих отношениях в приоритете у меня была бы честность. Меня не устраивает красивая картинка в соцсетях, которая потом оборачивается адом», — высказалась Агата.

Как бы то ни было, но Павел Прилучный уже нашел замену и недавно обвенчался с Зепюр Брутян, пишет издание CT News.