Лукашенко хотел бы сменить избирательную систему в Беларуси

Александр Лукашенко видит в действующей мажоритарной системе голосования предпосылки для «раскачивания ситуации», об этом он сообщил сегодня на совещании по политическим партиям.

По словам президента Беларуси было бы эффективнее, если бы президента выбирало Всебелорусское народное собрание (ВНС).

«Я все больше прихожу к тому, от чего отошел в момент принятия Конституции. <...> Что, сегодня избираемый на ВСНП (Всекитайское собрание народных представителей. — РБК) Си Цзиньпин не имеет полномочий? Да больше, чем я и Путин вместе взятые. Поэтому вот это мы где-то проявили слабость (не предложили закрепить такую норму в Конституции. — ред.)», — отметил президент.

Александр Лукашенко также заметил, что в случае выборов президента полномочиями ВНС, можно было избирать парламент по округам.