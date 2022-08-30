Лукашенко хотел бы сменить избирательную систему в Беларуси
Александр Лукашенко видит в действующей мажоритарной системе голосования предпосылки для «раскачивания ситуации», об этом он сообщил сегодня на совещании по политическим партиям.
По словам президента Беларуси было бы эффективнее, если бы президента выбирало Всебелорусское народное собрание (ВНС).
«Я все больше прихожу к тому, от чего отошел в момент принятия Конституции. <...> Что, сегодня избираемый на ВСНП (Всекитайское собрание народных представителей. — РБК) Си Цзиньпин не имеет полномочий? Да больше, чем я и Путин вместе взятые. Поэтому вот это мы где-то проявили слабость (не предложили закрепить такую норму в Конституции. — ред.)», — отметил президент.
Александр Лукашенко также заметил, что в случае выборов президента полномочиями ВНС, можно было избирать парламент по округам.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Коммунистическая партия Китая созывает 20 съезд с будущим Си Цзиньпина в повестке
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Швеция выделила пакет военной помощи Украине на 100 миллионов долларов
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины