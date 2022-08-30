Военные Тайваня впервые открыли огонь в сторону китайского беспилотника

Тайваньские военные впервые открыли огонь в сторону беспилотника китайской армии около фортпоста Тайваня.

Во вторник, 30 августа 2022 года, тайваньское издательство The Central News Agency сообщило, что служащие Вооружённых сил Тайваня впервые открыли предупредительный огонь по беспилотному летательному аппарату Народно-освободительной армии Китая.

Отмечается, что китайский беспилотник, приблизившийся к острову Эрдань, входящего в архипелаг Цзиньмэнь, являющегося фортпостом Тайваня, не был сбит и после выпущенного тайваньскими военными боеприпаса развернулся и направился в противоположную от архипелага сторону.