Газпром подтвердил остановку «Северного потока-1»
Ранее французские СМИ сообщили, что национального оператора уведомили о приостановке прокачки газа.
Как отметил оператор газопровод «Северный поток-1» будет поставлен на регламентные работы с 4:00 мск 31 августа по 4:00 мск 3 сентября.
«Газпром» уже отключил подачу газа некоторым зарубежным операторам. Так достоверно известно, что была остановлена подача российского газа во Францию.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Коммунистическая партия Китая созывает 20 съезд с будущим Си Цзиньпина в повестке
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Швеция выделила пакет военной помощи Украине на 100 миллионов долларов
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины