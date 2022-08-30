Газпром подтвердил остановку «Северного потока-1»

Ранее французские СМИ сообщили, что национального оператора уведомили о приостановке прокачки газа.

Как отметил оператор газопровод «Северный поток-1» будет поставлен на регламентные работы с 4:00 мск 31 августа по 4:00 мск 3 сентября.

«Газпром» уже отключил подачу газа некоторым зарубежным операторам. Так достоверно известно, что была остановлена подача российского газа во Францию.