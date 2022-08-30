Швеция выделила пакет военной помощи Украине на 100 миллионов долларов
Премьер-министр Швеции сообщала о выделении Украине военной помощи Украине в размере 100 миллионов долларов.
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон сообщила о выделении пакета военной помощи Украине на сумму в 100 миллионов долларов.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Швецию за поддержку и выразил уверенность в том, что украинские военные получать именно то, в чем особенно нуждаются.
По словам дипломата, в разговоре со шведскими коллегами были обозначены конкретные позиции, в поставках которых нуждается украинская армия.
Опубликовано: Максим Алексеев
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