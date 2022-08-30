Коммунистическая партия Китая созывает 20 съезд с будущим Си Цзиньпина в повестке

На предыдущем съезде в 2017 году Си Цзиньпин внес поправку в Конституцию, убрав ограничение в два президентских срока, таким образом, теоретически он может пожизненно руководить Народной Республикой.

Коммунистическая партия Китая проведет свой съезд 16 октября, сообщили государственные СМИ во вторник (30 августа). Решающая встреча, которая должна позволить президенту Си Цзиньпину получить третий срок во главе Китая.

За исключением кардинальных изменений, Си Цзиньпин должен стать первым президентом в этом случае, который останется у власти для третьей коронации во главе самой густонаселенной страны на планете.

На предыдущем съезде в 2017 году он вписал свои мысли в учредительные документы партии. Несколько месяцев спустя в Конституцию были внесены поправки, убирающие ограничение в два президентских срока. Таким образом, Си Цзиньпин теоретически может пожизненно руководить Народной Республикой.

Этот съезд, 20-й с момента создания КПК в 1921 году, должен также привести к широкой перестройке Постоянного комитета Политбюро, всемогущего органа из семи членов, который держит реальную власть в Китае.

«Генеральная ассамблея КПК с участием 2300 делегатов состоится в ключевой момент, когда вся партия и все этнические группы страны привержены построению современной социалистической страны», сообщило во вторник государственное телевидение CCTV.

В то время как коммунистический режим создает видимость единства, за кулисами процветает соперничество, и президент все еще стремится консолидировать свою власть, говорят аналитики.

С тех пор, как Си Цзиньпин занял пост лидера партии в конце 2012 года, согласно официальным данным за несколько лет, более 1,5 миллиона человек были наказаны в рамках широкомасштабной антикоррупционной кампании. Китайца номер один уже давно подозревают в том, что он использует эту кампанию для атаки на свою внутреннюю оппозицию.