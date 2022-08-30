В Германии допустили приостановку выдачи многолетнего шенгена россиянам

Глава МИД ФРГ Бербок допустила приостановку действия соглашения об упрощённом визовом режиме ЕС с Россией.

30 августа министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила с предложением о приостановке действующего между ФРГ и РФ соглашения об облегчении визового режима между странами.

Бербок пояснила, что в случае принятия руководством Германии её предложения, граждане России больше не смогут получать многолетние шенгенские визы, за исключением студентов и лиц, которые по мнению главы МИД ФРГ, являются преследуемыми по политическим мотивам.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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