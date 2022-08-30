Словакия передаст Украине истребители МиГ-29

Словакия передаст Украине все имеющиеся в арсенале страны многоцелевые истребители МиГ-29.

Во вторник, 30 августа 2022 года, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале сообщил, что Братислава передаст Киеву одиннадцать истребителей МиГ-29 для ВСУ.

Гончаренко радостно заявил, что «птички» после международного авиашоу SIAF 2022 направятся из Словакии на Украину в рамках оказания военной помощи для поддержания боеспособности украинских военнослужащих.