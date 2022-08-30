Великобритания: количество случаев отказа от животных растет на фоне кризиса стоимости жизни

Брошенные домашние животные в Соединенном Королевстве увеличились на 24%, в связи с кризисом стоимости жизни, который обрушил достаток британских домохозяйств.

Общество защиты животных RSPCA сообщает о 22 908 случаях отказа от домашних животных в период с января по июль 2022 года по сравнению с 18 375 случаями за тот же период прошлого года.

«Сама идея поместить вашу кошку в клетку и отвезти ее в лес перед тем, как уехать или выбросить собаку из машины (…) абсолютно немыслима и душераздирающа для большинства владельцев домашних животных», — сказал Дермот Мерфи из RSPCA, - « К сожалению, животных бросают вот так каждый день».

По данным RSPCA, рост отказов объясняется пандемией — многие британцы тогда завели домашних животных, и кризисом стоимости жизни, который сокращает бюджет домохозяйств.

Инфляция в Великобритании превышает 10% — это самый высокий показатель среди стран G7, и, как ожидается, еще больше ускорится под влиянием значительного увеличения счетов за газ и электроэнергию, ожидаемого этой зимой.

По данным RSPCA, около 20% владельцев домашних животных опасаются, что им будет трудно кормить своего питомца.

«Мы понимаем, что иногда все может неожиданно измениться, об этом свидетельствуют пандемия и кризис стоимости жизни, но это никогда не является оправданием для отказа от животного», — напомнили в ассоциации.