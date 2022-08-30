В Германии в начале учебного года не хватает до 40 000 учителей

По оценкам Ассоциации немецких учителей, в начале учебного года в ФРГ будет не хватать до 40 000 учителей.

«Обеспечение уроков ухудшилось во всех федеральных землях», - рассказал президент ассоциации Хайнц-Петер Майдингер.

«По всей стране мы предполагаем реальный дефицит не менее 30 000, а может быть, и до 40 000 вакансий», - заметил он.

О том, что ситуация с заполнением вакансий полностью подготовленными учителями «значительно ухудшилась по сравнению с предыдущим годом», заявила и председатель Союза образования и науки (GEW) Майке Финнерн.

«Уроки отменяются в самом начале учебного года, увеличиваются учебные группы, сокращаются предложения по финансированию, сокращаются расписания и т. д.», — рассказал Удо Бекманн, председатель Ассоциации образования и обучения (VBE).

С другой стороны федеральное правительство выделило 100 млрд евро на перевооружение БУндесвера и более 500 млн евро на военную помощь Украине.