7 цитат Зигмунда Фрейда о важности счастливого детства
Человек, который был бесспорным любимцем своей матери, через всю свою жизнь проносит чувство победителя и уверенности в удаче, которые нередко приводят к действительному успеху.
Его величество дитя должен исполнить неисполненные желания родителей, стать вместо отца великим человеком, героем, дочь должна получить в мужья принца в качестве позднего вознаграждения матери.
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Притязания ребенка на любовь матери безмерны, они требуют исключительности и не допускают дележки.
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Вероятно, нет ни одной детской, среди обитателей которой не царили бы сильные конфликты. Их мотивами являются борьба за любовь родителей, за обладание общими вещами, за место в комнате.
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Детство, лишенное чувство стыда, кажется нам впоследствии своего рода раем, а ведь этот самый рай не что иное, как массовая фантазия о детстве человека.
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Самый уязвимый момент нарциссизма человека – жестоко попираемое реальностью бессмертие Я – сохраняется, найдя свое прибежище в ребенке.
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Только воплощение в жизнь мечты детства может принести счастье.
Опубликовано: Антон Райт
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