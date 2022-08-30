DAK Gesundheit: Девочки психологически больше страдают от коронавируса, чем мальчики

Согласно исследованию, проведенному страховой компанией, девочки гораздо больше психически страдают от пандемии коронавируса, чем мальчики.

Например, количество девочек в возрасте от 15 до 17 лет, лечившихся от депрессии, увеличилось на 18 процентов по сравнению с 2018 годом до коронавируса, сообщила страховая компания во вторник в Гамбурге.

Согласно информации, среди детей в возрасте от 10 до 14 лет та цифра составляла даже 23 процента. С другой стороны, у мальчиков заболеваемость депрессией снизилась на 17% в возрасте от 10 до 14 лет и на 15% в возрасте от 15 до 17 лет. Аналогичная картина наблюдается в отношении расстройств пищевого поведения и тревожных расстройств: в то время как число обращений за помощью для девочек значительно увеличилось, для мальчиков оно сократилось.

Для отчета о детях и молодежи ученые из аналитической компании Vandage и Университета Билефельда изучили учетные данные около 782 000 детей и молодых людей в возрасте до 17 лет, застрахованных в DAK-Gesundheit. Были изучены годы с 2018 по 2021. По данным DAK, только в 2021 году в исследование было включено около 3,3 миллиона визитов к врачу, 3,3 миллиона рецептов на лекарства и 88 000 госпитализаций.

По мере увеличения числа девочек-подростков, впервые диагностированных с депрессией, росло и количество отпускаемых по рецепту лекарств. Согласно информации DAK, доля девочек в возрасте от 15 до 17 лет, получающих лечение антидепрессантами, увеличилась на 65 процентов в 2021 году по сравнению с 2019 годом. Также в случае лекарственного лечения расстройств пищевого поведения и тревожных расстройств цифры в 2021 году огромны. на 75 и 19 процентов соответственно ушли наверх.

«Новые данные показывают резкое развитие депрессии, тревоги и расстройств пищевого поведения», — сказал генеральный директор DAK-Gesundheit Андреас Сторм. Пострадавших детей, молодых людей и их родителей нельзя оставлять наедине с проблемами. Также важно, чтобы школы оставались открытыми следующей зимой, а также бытовые структуры, такие как спортивные клубы и помещения для открытой работы с детьми и молодежью.