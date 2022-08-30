Тайвань произвел предупредительные выстрелы по китайскому беспилотнику вблизи прибрежного острова

Тайваньские военные произвели предупредительные выстрелы по китайскому беспилотнику, который пролетел над островком, контролируемым Тайванем, недалеко от китайского побережья.

По словам пресс-секретаря, беспилотник направился обратно в Китай после того, как были произведены выстрелы, сообщает Reuters. По данным информационного агентства, это был первый случай, когда в ходе такого инцидента были произведены предупредительные выстрелы.

Напряженность в регионе стала особенно высокой после визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в начале этого месяца на самоуправляющийся остров, который Пекин считает своей территорией.