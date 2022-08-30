Армия Тайваня открыла огонь по китайским войскам

Вооруженные силы Тайваня открыли стрельбу в сторону боевой единицы китайской армии.

Системы противовоздушной обороны Тайваня впервые начали вести огонь в сторону боевой единицы Народно-освободительной армии Китая.

Как передает Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на Минобороны страны, китайский дрон залетел в подконтрольное Тайваню воздушное пространство.

Дрон подлетел к тайваньскому острову Эрдань архипелага Цзиньмень. Инцидент длился всего лишь одну минуту.

"В 17:59 по местному времени (12:59 мск), а в 18:00, после того как тайваньские военные произвели выстрел боевым снарядом, беспилотник развернулся и удалился", - передает РИА Новости.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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