Армия Тайваня открыла огонь по китайским войскам

Вооруженные силы Тайваня открыли стрельбу в сторону боевой единицы китайской армии.

Системы противовоздушной обороны Тайваня впервые начали вести огонь в сторону боевой единицы Народно-освободительной армии Китая.

Как передает Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на Минобороны страны, китайский дрон залетел в подконтрольное Тайваню воздушное пространство.

Дрон подлетел к тайваньскому острову Эрдань архипелага Цзиньмень. Инцидент длился всего лишь одну минуту.

"В 17:59 по местному времени (12:59 мск), а в 18:00, после того как тайваньские военные произвели выстрел боевым снарядом, беспилотник развернулся и удалился", - передает РИА Новости.